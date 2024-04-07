İzmir'in gözyaşları; Altay 2. Lig’de

İzmir'in ve Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden, 1914'te kurulan Kuvayi Milliye'nin siyah beyazlı Altay'ının profesyonel futbol takımı liglerin bitmesine 5 hafta kala matematiksel olarak Trendyol 1.Lig'den 2. Lig'e düştü. Altay, 29. hafta Eyüpspor'a 4-1 kaybedince Gençlerbirliği ile berabere kalan Adanaspor ile puan farkı 16'ya çıktı.

Bu sezon TFF tarafından 3 puanı silinen ve iki sezondur transfer tahtası kapalı olan Altay, geçen sezon Süper Lig'den düştüğünde ve bu sezonun ortasına kadar ağırlıklı olarak veteran denecek bir kadro ile mücadele etmiş, bu sezonun ortasından itibaren de ağırlıklı olarak altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz ay yapılan Altay kongresinde yeni yönetim gündemine sirketleşmeyi aldı. Altay, sirketleşerek 600 milyonu aşan borçlarını kapatmayı ve yeniden eski günlerine dönmeyi hedefliyor.