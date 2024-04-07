İzmir'in gözyaşları; Altay 2. Lig’de

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor, sahasında Altay'ı ağırladı. Maçı 4-1 kazanan Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Altay ise bitime 5 hafta kala 2. Lig'e düştü.

Son Güncelleme:
İzmir'in gözyaşları; Altay 2. Lig’de

İzmir'in ve Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden, 1914'te kurulan Kuvayi Milliye'nin siyah beyazlı Altay'ının profesyonel futbol takımı liglerin bitmesine 5 hafta kala matematiksel olarak Trendyol 1.Lig'den 2. Lig'e düştü. Altay, 29. hafta Eyüpspor'a 4-1 kaybedince Gençlerbirliği ile berabere kalan Adanaspor ile puan farkı 16'ya çıktı.

Bu sezon TFF tarafından 3 puanı silinen ve iki sezondur transfer tahtası kapalı olan Altay, geçen sezon Süper Lig'den düştüğünde ve bu sezonun ortasına kadar ağırlıklı olarak veteran denecek bir kadro ile mücadele etmiş, bu sezonun ortasından itibaren de ağırlıklı olarak altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz ay yapılan Altay kongresinde yeni yönetim gündemine sirketleşmeyi aldı. Altay, sirketleşerek 600 milyonu aşan borçlarını kapatmayı ve yeniden eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Etiketler
TFF 1. Lig TFF 2. lig Altay İzmir
Son Güncelleme:
Reytinglerin tepesinden inmiyordu; Kanal D dizisinin finaliyle ilgili son duyuru Reytinglerin tepesinden inmiyordu; Kanal D dizisinin finaliyle ilgili son duyuru
Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik
A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda
Fenerbahçe sahadan çekilirken TFF Başkanının güldüğü görüldü Fenerbahçe sahadan çekilirken TFF Başkanının güldüğü görüldü
GS-FB Süper Kupa maçı yarıda kaldı: Fenerbahçe sahadan çekildi! GS-FB Süper Kupa maçı yarıda kaldı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar: Dünyaya rezil olduk Dünyaya rezil olduk
ÇOK OKUNANLAR
CHP Spor Kurulu'ndan TFF'ye çağrı: Futbol Federasyonu'nun artık gerçeklerle yüzleşip istifa etmesi gerekiyor CHP Spor Kurulu'ndan TFF'ye çağrı
Paris'te bir apartmanda önce patlama: 3 kişi hayatını kaybetti Paris'te bir apartmanda patlama: 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valisi Gül'den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Farklı şer odaklarının beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız İstanbul Valisi Gül'den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama
Gece yatmadan evvel yoğurda 1 kaşık ekleyip yiyin: Yağları cayır cayır yakıyor, tıkalı bağırsakları açıyor. Çörek otu yoğurt karışımının faydaları nelerdir? Gece yatmadan evvel yoğurda 1 kaşık ekleyip yiyin
CHP, Hatay'da seçimin iptalini istiyor: 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik "3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik"