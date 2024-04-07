Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar: Dünyaya rezil olduk

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Galatasaray'ın Icardi'nin ilk dakikalarda attığı golle 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Daha sonrasında ise maç tatil edildi. Türk futbol tarihine damga vuran maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunarak böyle bir durumla karşılaşmayı beklemediğini ifade etti.

"U19 TAKIMINDAKİ ÇOCUKLARA YAZIK DEĞİL Mİ?"



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Böyle bir durumu beklemiyorduk. Saçma sapan aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık. Bunlar akıl tutulması. Bu maçın geliri depremzede kardeşlerimize yardım olarak gönderilmesine kararlaştırıldı. Bir taraf dolu, bir taraf boş. Maçın ambiyansını bozuyorsunuz. Şenlik havasında geçmesi beklenen derbiyi 1 dakikada bitiriyorsunuz. Çok üzüldüm. Dünyaya rezil olduk. Beklenmedik olaylar bizi üzüyor. U19 takımındaki çocuklara yazık değil miydi? Bu çocukları neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz! Türk futbolundan gerginliğin gitmesinin tarafındayım. Türk futboluna yakışacak hareketlerde bulunulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



"BÖYLE BİR SEVGİ SELİ, İLGİ GÖRMEDİM "

Şanlıurfa'da yoğun ilgi ve sevgi ile karşılaştıklarını da belirten Özbek, "Ben 2-3 gündür buradayım. Böyle bir sevgi seli, ilgi görmedim. Burada çok iyi ağırlandık. Ne vardı onlar da gelip aynı tabloyu görseydi. Türkiye'nin böyle birlik ve beraberliği görmesi lazımdı. Böyle bir fırsatımız vardı, kullanılmadı" dedi.



"KULÜPLER BİRLİĞİ SEÇİM İSTİYORDU"

TFF'nin seçim kararı alması ile ilgili de konuşan Özbek, "Kulüpler Birliği bunu istiyordu. TFF de gerekeni yaptı, erken seçim kararını aldı. Yeni yönetimin seçilmesi için de bir süreye ihtiyaç var. Aradaki zaman makul. Hayırlı olsun" diye konuştu.