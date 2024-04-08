Filenin Sultanları'nın yıldızı Hande Baladın'ın hayatı belgesel oldu

A Milli Voleybolcu Hande Baladın’ın hayatını konu alan belgesel nisan ayında izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Filenin Sultanları’nın başarılı isimlerinden Hande Baladın’ın hayatını konu alan bir belgesel hazırlandı.

Belgesele ilişkin açıklamalarda bulunan Hande Baladın, “İsmimi taşıyan bir belgeselin yapılması benim için gerçekten gurur verici. Muhteşem bir ekiple, böylesine güçlü bir yapım gerçekleştirdiğimiz için Red Bull’a teşekkür ediyorum. Umuyorum belgesel izleyicinin de beğenisini kazanır” ifadelerini kullandı.

RedBull’un yapımcılığını üstlendiği belgesel bu ay RedBull TV’de yayınlanacak.