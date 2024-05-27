Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den geleceğine ilişkin açıklama: Kalacak mı gidecek mi?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, takımdaki geleceğine ilişkin mesajlar verdi. Fred, "Şampiyonluğu kaybetmek kolay değil, zor ama sezon içinde yaşadığımız zorluklar da oldu" dedi.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den geleceğine ilişkin açıklama: Kalacak mı gidecek mi?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de Brezilyalı yıldız Fred, takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.

Sezon içinde yaşanan zorluklara dikkat çeken Fred, "Şampiyonluğu kaybetmek kolay değil, zor ama sezon içinde yaşadığımız zorluklar da oldu. Sakatlıklar, cezalar... Benim de haksız şekilde cezalı duruma düşürüldüğüm durum oldu" diye konuştu.

Takımdaki geleceğine ilişkin de mesajlar veren Fred, "Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Taraftarlardan özür diliyoruz. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapmalıyız. Kontratım devam ediyor. Tüm odağımla buraya ait hissediyorum" diye konuştu.

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