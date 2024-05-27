Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!

Milletler Ligi maçları için ABD’ye giden Filenin Sultanları'nın 13 saatlik yolculuğu ‘ekonomi sınıfı’nda ve ayrı ayrı koltuklarda gerçekleşti. Milli Takım oyuncularının tepkisi üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den yanıt geldi. Açıklamasında topu federasyona atan Yahya Üstün'e TVF'den cevap gecikmedi.

Konunun sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yaptığı yazılı açıklama ile, Türk Hava Yolları’nın iddialarına yanıt verdi. THY’den konuya dair 17 Mayıs tarihinde destek istendiğini belirten federasyon kurumdan net bir yanıt alamadıklarını belirtti.

"THY'YE DURUM BELİRTİLDİ, AÇIKLAMALARI GERÇEĞE AYKIRI"

TVF’nin açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı:

“2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere A Milli Kadın Voleybol takımı sporcularımız ve teknik ekibimiz bugün ABD’ye uçak yolculuğu gerçekleştirmektedir. Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir.

Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir.

THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır.

THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır.

Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.”

TANIDIĞA BUSİNESS

Gerçek Gündem'e bilgi veren havacılık sektöründen kaynaklar Üstün'ün yakın çevresi ve akrabalarını "istediği zaman" Business classta uçurduğunu kaydetti.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 40 ayrı şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden sonra THY’nin Aydın Çıldır Havalimanı’nda kurulu THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ’de yönetim kurulu üyesi olmuştu.