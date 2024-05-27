Galatasaraylı taraftarlardan 'Erik Dalı' ile kutlama

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar Erik Dalı eşliğinde eğlendi.

Galatasaraylı taraftarlardan 'Erik Dalı' ile kutlama

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon oldu. Galatasaray 24. kez şampiyonluk kupasına ulaştı. Taraftarlar yurdun dört bir yanında sokağa çıkarak şampiyonluğu kutlarken, çok sayıda taraftar da İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. Şarkılar eşliğinde eğlendi, Erik Dalı türküsü eşliğinde oynadı.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüldüğü akşam heyecan doruktaydı. Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde maç saatinde buluşan çok sayıda taraftar Konyaspor deplasmanında Icardi'nin 29. dakikada attığı golle coşmaya başladı. Dakikalar ilerledikçe ve gol haberleri geldikçe sevinç ve eğlence arttı. Karşılaşmanın sona ermesi ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesiyle Florya'da sevinç gösterileri doruğa çıktı. Taraftarlar şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.

Kutlamalar sırasında son yıllarda şampiyonluk gibi sevinç anlarında da çalınan Erik Dalı oyun havası çalındı. Taraftarlar oynayarak şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.

Süper Lig'de şampiyonun adı: GalatasaraySüper Lig'de şampiyonun adı: GalatasaraySpor

Kaynak: ANKA

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