Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu

İstanbul Bağcılar'da, silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Göztepe Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle G.A, silahla bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, dilsiz olduğu öğrenilen G.A'nın nasıl vurulduğunu araştırıyor.

Kaynak: AA