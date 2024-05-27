Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu

Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Olayda 1 Galatasaray taraftarı bacağından vuruldu.

Son Güncelleme:
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu

İstanbul Bağcılar'da, silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Göztepe Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle G.A, silahla bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, dilsiz olduğu öğrenilen G.A'nın nasıl vurulduğunu araştırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Bal ve tuz karışımının bilinmeyen etkisi! Üstelik sadece 1 kaşık bile yetiyor... Bal ve tuz karışımının bilinmeyen etkisi! Üstelik sadece 1 kaşık bile yetiyor...
Ergin Ataman, Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu yaptı Ergin Ataman, Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu yaptı
İsmail Kartal'dan İstanbulspor maçı sonrası 'görünmeyen gizli güç' çıkışı İsmail Kartal'dan İstanbulspor maçı sonrası 'görünmeyen gizli güç' çıkışı
Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Kartal'dan İstanbulspor maçı sonrası 'görünmeyen gizli güç' çıkışı İsmail Kartal'dan İstanbulspor maçı sonrası 'görünmeyen gizli güç' çıkışı
Manisa'da korkunç olay: Eski eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü Manisa'da korkunç olay: Eski eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü
Rakip taraftar desteği: İzmir'de Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyonluğunu kutladı Rakip taraftar desteği: İzmir'de Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyonluğunu kutladı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
Galatasaraylı taraftarlardan 'Erik Dalı' ile kutlama Galatasaraylı taraftarlardan 'Erik Dalı' ile kutlama