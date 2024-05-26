Ergin Ataman, Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu yaptı

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Real Madrid'i 95-80 yenerek şampiyon oldu.

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Ergin Ataman, Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu yaptı

Tecrübeli Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in heyecanla beklenen finalinde İspanyol devi Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.

Bu zaferle Panathinaikos, 12 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi'ni kucaklamayı başardı.

Salon: Uber Arena

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa)

Real Madrid: Campazzo 12, Hezonja 8, Tavares 4, Ndiaye 8, Musa 15, Causeur 2, Rodriguez 11, Poirier 8, Llull 6, Yabusele 6, Fernandez

Panathinaikos AKTOR: Papapetrou 4, Grant 11, Nunn 21, Lessort 17, Mitoglou 8, Kalaitzakis 2, Vildoza 3, Sloukas 24, Hernangomez 5, Antetokounmpo, Grigonis

1. Periyot: 36-25

Devre: 54-49

3. Periyot: 61-64

5 faulle çıkan: 37.24 Campazzo, 37.53 Poirier (Real Madrid)

Kaynak: AA

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