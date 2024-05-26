Ergin Ataman, Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu yaptı
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Real Madrid'i 95-80 yenerek şampiyon oldu.
Tecrübeli Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in heyecanla beklenen finalinde İspanyol devi Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.
Bu zaferle Panathinaikos, 12 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi'ni kucaklamayı başardı.
Salon: Uber Arena
Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa)
Real Madrid: Campazzo 12, Hezonja 8, Tavares 4, Ndiaye 8, Musa 15, Causeur 2, Rodriguez 11, Poirier 8, Llull 6, Yabusele 6, Fernandez
Panathinaikos AKTOR: Papapetrou 4, Grant 11, Nunn 21, Lessort 17, Mitoglou 8, Kalaitzakis 2, Vildoza 3, Sloukas 24, Hernangomez 5, Antetokounmpo, Grigonis
1. Periyot: 36-25
Devre: 54-49
3. Periyot: 61-64
5 faulle çıkan: 37.24 Campazzo, 37.53 Poirier (Real Madrid)
Kaynak: AA