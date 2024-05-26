Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Süper Lig’de küme düşen takımlar, futbolseverler tarafından merak konusuydu. 2023-2024 sezonunda küme düşen takımlar belli oldu. İşte küme düşen takımlar;

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Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Süper Lig’in 38. haftasında oynanan maçlar sonucunda 2023-2024 sezonunda küme düşen son takım belirlendi.

Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın küme düşme tehlikesiyle girdiği bu haftada, daha önce İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor’un küme düşmesi kesinleşmişti. Önümüzdeki sezon için alt ligden 3 takımın Süper Lig'e yükseleceği ve 4 takımın ise veda edeceği biliniyor. Konyaspor, Hatayspor ve Gaziantep ise ligde kalmayı başardı.

SÜPER LİG’DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Trendyol Süper Lig’e veda eden takımlar Fatih Karagümrük, İstanbulsor ve Pendikspor oldu. 2023-2024 sezonunda toplam 4 takım lige veda edecek.

Trabzonspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Ankaragücü lige veda eden son takım oldu. Böylelikle küme düşen takımlar şu şekilde;

İstanbulspor

Pendikspor

Fatih Karagümrük

Ankaragücü

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