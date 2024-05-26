Göztepe'den sonra Southampton da üst ligde

Göztepe'nin doğrudan Süper Lig’e çıkmasının ardından bugün de Championship play-off finalinde rakibi Leeds United'ı 1-0 yenen Southampton da yeniden Premier Lig’e çıkma başarısını gösterdi.

Southampton da Göztepe'nin profesyonel futbol yarışma haklarının yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic'in patronajı altında bulunuyor.

Öte yandan Göztepe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Southampton'ın yeniden Premier Lig’e çıkışını kutladı.

Göztepe YK Üyesi Mehmet Sepil, Sportif Direktör Ivan Mance, CEO Kerem Ertan ile takım kaptanları İsmail ve Atınç da Southampton'ın final maçını Londra'ya giderek izlediler.

Kaynak: Gerçek Gündem