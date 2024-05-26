Süper Lig'de şampiyonun adı: Galatasaray

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet, 2023-2024 Süper Lig sezonunda da üst düzeyde devam etti.

2023-2024 Süper Lig sezonunda Galatasaray, son hafta galibiyetiyle şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

Galatasaray, Konyaspor karşısında aldığı galibiyet ile 102 puana ulaşarak ligin zirvesine yerleşti. Fenerbahçe ise İstanbulspor maçından 3 puanla ayrılmasına rağmen 99 puanda kaldı.

Karşılaşmayı kazanan Galatasaray futbolcuları maç sonunda sevinç yaşadı. Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi, Teknik Direktör Okan Buruk'u omuzlarına alarak taraftarlarını selamladı.​​​​​​​

24. KEZ ŞAMPİYON

Şampiyonluğu getiren golleri Mauro Icardi (29’, 51’) ve Berkan Kutlu (53’) kaydetti.

Mauro Icardi, Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda kaydettiği 25 golle gol kralı oldu. Ayrıca, Aslanlar toplam şampiyonluk sayısında en yakın rakibiyle olan farkı 5’e yükseltti.

AVRUPA'YA GİDECEK TAKIMLAR

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 5 takım temsil edecek.

Şampiyon Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. Üçüncü sırada ligi tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Ligi 4. sırada bitiren RAMS Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

İLK TEBRİK ÖZGÜR ÖZEL'DEN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla, 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum.'