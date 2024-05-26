Türk sporcular Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda madalya rekoru kırdı

2024 Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda Türk sporcular fırtına gibi esti. Taha Akgül Spor Salonu'nda heyecanın zirveye ulaştığı organizasyonda, 37 ülkeden yaklaşık 1500 sporcu ter döktü.

Ev sahibi olarak mücadele eden milliler, 36 altın, 36 gümüş ve 80 bronz madalya ile toplamda 152 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde kıyasıya mücadele eden millileri, tüm kategorilerde madalya kürsüsünde yer alarak Avrupa'nın en iyisi olduğunu kanıtladı.

Kaynak: AA