Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yendi ama şampiyonluğa yetmedi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u 6-0 yenmesine rağmen, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadyumu'nda 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı.
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Livakovic (Dk. 89 Furkan Akyüz), Osayi-Samuel (Dk. 73 Mert Müldür), Becao (Dk. 64 Bonucci), Çağlar Söyüncü (Dk. 89 Yusuf Akçiçek), Ferdi Kadıoğlu, Fred, Szymanski, King, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko (Dk. 46 Zajc)
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Baran Alp Vardar (Dk. 86 Emir Mustafa Vuruşaner), Vorobjovas, Coly (Dk. 75 Tunahan Şamdanlı), Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Sambissa, Özcan Şahan, Vefa Temel (Dk. 60 Emrehan Gedikli), Jackson (Dk. 86 Eren Arda Şan), Mamadou (Dk. 86 Demir Mermerci)
Goller: Dk. 8 Dzeko (Penaltıdan), Dk. 15 Szymanski, Dk. 36 Tadic, Dk. 66 Osayi-Samuel, Dk. 76 Serdar Dursun, Dk. 78 King (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 57 Fred, Dk. 90+3 Bonucci (Fenerbahçe), Dk. 80 Okan Erdoğan (İstanbulspor)
Kaynak: AA