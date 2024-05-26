Filenin Sultanları'ndan THY'ye tarifeli uçak tepkisi: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Ebrar Karakurt, Simge Aköz ve Zehra Güneş, ABD'ye ekonomi sınıfı uçakta götürüldükleri için THY'ye tepki gösterdi. Tepkilere çok sayıda şirketten maaş almasıyla bilinen THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yanıt verdi, ancak Yahya Üstün'ün kendi yakın çevresine business class imkanı sağladığı belirtildi.

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Filenin Sultanları'ndan THY'ye tarifeli uçak tepkisi: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ikinci etap maçları için ABD'ye gitti. Karşılaşmalar 29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Arlington şehrinde oynanacak.

Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu olan millilerin, tarifeli uçakla yurda dönmesine karşılık, A Milli Erkek Futbol Takımı'nın özel uçakla gitmesi de tartışma yaratmıştı.

13 saatlik ABD yolculuğuna başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir kez daha özel uçak yerine tarifeli uçakla seyahat ediyor.

Ekonomi sınıfında yolculuk yaptıklarını belirten bir paylaşım yapan Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt, “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” ifadelerini kullandı.

Simge Aköz, yaşadıkları duruma ilişkin, "Kendi imkanlarımızla dahi, daha konforlu bir uçuş imkanı tanımadığımız için teşekkürler!" sözlerini sarf etti.

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Zehra Güneş ise "Teşekkürler Türk Hava Yolları, en azından koridor ayırmışsınız" dedi.

Kaptan Eda Erdem'in paylaşımı ise şöyle:

Filenin Sultanları'ndan THY'ye tarifeli uçak tepkisi: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi - Resim : 2

THY BASIN MÜŞAVİRİ ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Üstün açıklamasında "Bu tür organizasyonları sponsor olduğumu kurum ya da federasyon yapıyor. Biz voleybol federasyonuna sadece sponsoruz ve bilet veriyoruz. Eğer bana 3 gün kala 5 gün kala business talep ile gelirseniz olmaz. Busines classta 30 kapasite var. Biletler 364 gün önce satışa açılıyor. Ben bilet sattığım yolcuya in diyemem ve 3 gün kala ben 20 kişiyi businesta nasıl uçuracağım? Bu talep ile gelirsen yardımcı olamam" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Yahya Üstün kamuoyunda çok sayıda maaş alması ve lüks hayatı ile tanınıyor.

Üstün, Mayıs ayı başında Miami Beach'ten Lamborghini marka bir aracın da yer aldığı görseli paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

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Gerçek Gündem'e bilgi veren havacılık sektöründen kaynaklar Üstün'ün yakın çevresi ve akrabalarını "istediği zaman" Business classta uçurduğunu kaydetti.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 40 ayrı şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden sonra THY’nin Aydın Çıldır Havalimanı’nda kurulu THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ’de yönetim kurulu üyesi olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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