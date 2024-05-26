Serdar Topraktepe'ye 1 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi.

Serdar Topraktepe'ye 1 maç ceza

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serdar Topraktepe'ye bir maç men ve 39 bin lira para cezası verildi.

TBF'den Galatasaray'a ceza yağmuru: Buğrahan ve Göksenin cezalı, Karşıyaka seyircisizTBF'den Galatasaray'a ceza yağmuru: Buğrahan ve Göksenin cezalı, Karşıyaka seyircisizSpor

Kurul ayrıca Beşiktaş'a 244, Trabzonspor'a da 112 bin lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş Futbol
Göztepe'ye Bulgar yıldız! Göztepe'ye Bulgar yıldız!
Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı
Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor
Süper Lig'de şampiyon belli oluyor: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR'ları açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR'ları açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Rize'de bulundu, yeniden basılacak: 82 yıl önce yazılmış, dikkat çeken ayrıntılar var Yıllar sonra ilk kez basılacak: Dikkat çeken ayrıntılar var
Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması: Eski duruma döneceğiz Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması
Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı: En yüksek kira artışı ne zaman olacak? Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı
Trabzon'da üretiliyor, çaya ve fındığa alternatif oldu: Soğuk havaların vazgeçilmezi, kilosu bin 500 TL! Trabzon'da üretiliyor: Kilosu bin 500 TL!
Şimşek duyurdu: Konut satışında yeni dönem! Konut satışında yeni dönem!