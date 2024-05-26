Eskişehirspor’un seçimli genel kurulu ertelendi: 2 Haziran’da yapılacak

Eskişehirspor’un bugün yapılması planlanan seçimli genel kurulu yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 2 Haziran’a ertelendi.

Son Güncelleme:
Eskişehirspor’un seçimli genel kurulu ertelendi: 2 Haziran’da yapılacak

Eskişehirspor'da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde bugün saat 13.00’da mali genel kurulu ve saat 14.30’da olağanüstü seçimli genel kurulunun gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Kulüp Muhasebe Müdürü Gökay Mehmet Şahin, yeterli çoğunluğun sağlamamasından dolayı kurulun 2 Haziran'a ertelendiğini açıkladı. Eskişehirspor Kulübü Başkan adaylığı için gösterilen Ulaş Entok da kurula katılım sağlamadı. Kurula sadece 26 delege katıldı.

Eskişehirspor 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!Eskişehirspor 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Eskişehirspor
Son Güncelleme:
Beşiktaş Safi Çimento, Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon oldu. Beşiktaş ligde şampiyon oldu
Göztepe'ye Bulgar yıldız! Göztepe'ye Bulgar yıldız!
Süper Lig'de şampiyon belli oluyor: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR'ları açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR'ları açıklandı
Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Diziye veda eden oyuncular belli oldu Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Diziye veda eden oyuncular belli oldu
Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor
Serdar Topraktepe'ye 1 maç ceza Serdar Topraktepe'ye 1 maç ceza
ÇOK OKUNANLAR
Rize'de bulundu, yeniden basılacak: 82 yıl önce yazılmış, dikkat çeken ayrıntılar var Yıllar sonra ilk kez basılacak: Dikkat çeken ayrıntılar var
Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması: Eski duruma döneceğiz Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması
Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı: En yüksek kira artışı ne zaman olacak? Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı
Trabzon'da üretiliyor, çaya ve fındığa alternatif oldu: Soğuk havaların vazgeçilmezi, kilosu bin 500 TL! Trabzon'da üretiliyor: Kilosu bin 500 TL!
Şimşek duyurdu: Konut satışında yeni dönem! Konut satışında yeni dönem!