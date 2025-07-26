Aziz Yıldırım 'Şimdi Bana Kızacaklar' Diyerek Açıkladı: 'Eylülde Yapılacak Seçime...'

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda kulübü kongreye götürmek için toplanan imza sayılarına ilişkin sunum yapıldığı sırada ortalık karıştı.

Bazı imzaların sahiplerinden habersiz verildiği ve sahte imzaların atıldığı iddiaları sunumda gündeme gelirken, bazı üyeler arasında tartışma yaşanırken kısa süreli bir arbede çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bir kongre üyesi tepki gösterterdi. Bir kongre üyesinin “Çocuklar ağlıyor, herkes ağlıyor siz kimsiniz” demesi üzerine Başkan Ali Koç, "Böyle bağırmaya devam edersen dışarı çıkartacaklar” ifadelerini kullandı.

Kongre üyesinin “Sen mi dışarı çıkartacaksın?” Demesi üzerine Koç, ilgili kişinin dışarı çıkmasını istedi. Araya Aziz Yıldırım girerek, “Küfretmedi çıkamaz” dedi.

'EYLÜLDE YAPILACAK SEÇİME KARŞIYIM'

Fenerbahçe’de kongre üyeleri kulübü seçime götürmek için bir imza kampanyası başlatırken, kongrenin eylülde düzenlenmesine karar verildi.

Aziz Yıldırım kürsüde yaptığı konuşmada eylülde yapılacak olan seçime karşı olduğunu açıkladı. Yıldırım, “Eylül ayında yapılacak seçim kim kazanırsa kazansın bu camiaya zarar verecek. Bir büyük olarak söylüyorum, bir gözden geçirin. İmza toplayanlar kızacaklar. 'Niye böyle söylüyor' diyecekler. Ben şahsımı değil Fenerbahçe'yi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi