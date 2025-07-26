Fenerbahçe, Toplanan İmza Sayısını Duyurdu!

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul için toplanan imzaların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 9.954 imzadan 1.127’si geçersiz sayılırken, geçerli imza sayısı 8.468 olarak belirlendi. Gerekli olan 10.995 imzaya ulaşılamadığı için erken seçim yapılması mümkün görünmüyor.

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Fenerbahçe, Toplanan İmza Sayısını Duyurdu!
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Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul için toplanan imza sayısını açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre toplam 9.954 imza toplandı ancak bunlardan 1.127'si geçersiz sayıldı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, geçerli imza sayısı 8.468 olarak netleşti. Bu rakam, erken seçim için gereken 10.995 imzanın gerisinde kaldı.

Mükerrer imza sayısı olarak 280, geri çekilen beyanname sayısı 22, kongre üyesine ait olmayan beyanname sayısı 37, geçersiz beyanname sayısı 1023, çift yevmiyeli beyanname sayısı 124 olduğu ve geçerli imza sayısının ise 8468 olduğu duyuruldu.

Mevcut imza sayısıyla olağanüstü genel kurul için yeterli çoğunluk sağlanamadığı için erken seçimin yapılması mümkün görünmüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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