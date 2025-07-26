Avrupa Kulüpleri Fenerbahçe'nin Kapıyı Gösterdiği İsim İçin Sıraya Girdi

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Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ile bir araya gelen teknik direktör Jose Mourinho birçok ismin üzerini çizdi. Gelecek sezon planlamalarında yer verilmeyen Alexander Djiku ile de yolların ayrılması gündeme geldi.

Fenerbahçe’nin gönderme kararı aldığı Djiku için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Ganalı stoper için İspanya, İtalya ve Fransa’dan tekliflerin olduğu iddia edildi.

Fransa basınından L’Equipe’te yer alan habere göre, 30 yaşındaki futbolcuya Lille, Villarreal ve Roma'nın talip olduğu öne sürüldü. Başarılı savunmacının yeni adresinin bu üç takımdan birinin olacağı iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi