Nigel Hayes-Davis Sonunda İmzayı Attı

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Geçen sezon Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu başarılarında önemli pay sahibi olan Nigel Hayes-Davis’in yeni takımı resmen belli oldu.

Hayes-Davis, NBA ekiplerinden Phoenix Suna’a imzayı resmen attı.

Suns, Hayes-Davis transferini resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

NBA'de daha önce Los Angeles Lakers, Toronto Raptors ve Sacramento Kings'te forma giyen ABD'li basketbolcu, Avrupa'da da Galatasaray, Zalgiris Kaunas, Barcelona ve Fenerbahçe Beko’nun formalarını da terletmişti.

Nigel Hayes-Davis 50 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta çok sayı atan oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.

Kaynak: Haber Merkezi