Fenerbahçe'de Kritik Toplantı Başladı

Fenerbahçe'de tüm gözlerin çevrildiği Yüksek Divan Kurulu Toplantısı resmen başladı. Toplantıda, Başkan Ali Koç'un yanı sıra efsane Başkan Aziz Yıldırım ve başkanlığa adaylığını duyuran Sadettin Saran'ın da birer konuşma yapması bekleniyor.

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıda Başkan Ali Koç’un yapacağı konuşma merak konusu olurken, efsane Başkan Aziz Yıldırım ve başkanlığa adaylığını açıklaması beklene Sadettin Saran da toplantıda yer aldı.

Ali Koç’un transfer gündemine ilişkin yapacağı açıklamalar merakla beklenirken, Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran’ın da birer açıklama yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM TOKALAŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısına katılan Aziz Yıldırım'ın yanına giderek selam verdi.

Fenerbahçe'de Kritik Toplantı Başladı - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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