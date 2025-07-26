Ve Osimhen Geliyor... İşte Galatasaray'ın Duyuru Planı

Galatasaray, aylardır her türlü imkanı zorladığı Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Napoli'nin istediği teminatları verip ödeme planını tamamlayan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen ile 4 yıllık imza atmak için oyuncuyu Türkiye'ye getiriyor.

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Ve Osimhen Geliyor... İşte Galatasaray'ın Duyuru Planı
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Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, son şampiyonluktaki aslan payının sahibi Victor Osimhen transferini noktaladı. Nijeryalı santraforun Napoli'den transferinde sarı-kırmızılılar artık imzaların atılmasını bekliyor. Napoli'ye tüm belgeleri gönderen Galatasaray, artık Türk futbol tarihinin en pahalı transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Taraftarın sabırsızlıklar beklediği ve çok uzun süren görüşmeler sonucunda İtalyan kulüp, 75 milyon euroluk bonservis bedeli için ödeme planı ve teminat konusunda ikna oldu. Osimhen'in transferi için tüm mali sınırlarını zorlayan sarı-kırmızılı kulüp, transfer duyurusunu bugün ya da yarın yapmayı planlıyor.

Ve Osimhen Geliyor... İşte Galatasaray'ın Duyuru Planı - Resim : 1

OKAN BURUK: ÇOK İNANDIM

Kulübünden önce Osimhen ile el sıkışan Galatasaray, Türk futbol tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı olan yıldız golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalayarak yılın transferini duyurmuş olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün akşam katıldığı bir yayında konuyla alakalı "Osimhen'in kalacağına çok inandım. Burada, hiç görmediği kadar sevgi gördü Onu bırakıp gitmenin kolay olmayacağını düşündüm. Bizim düşüncelerimizi de boşa çıkarmadı" diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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