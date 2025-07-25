Jhon Duran'dan 'Osimhen' Çıkışı! 'Sevmiyorum' Diyerek Yanıtladı

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Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, Al-Nassr'dan kiraladığı 21 yaşındaki Kolombiyalı santrafor Jhon Duran ile taraftarını heyecanlandırdı. Sarı-lacivertlilerin Portekiz'de kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği otelde ilk röportajını veren Duran, Galatasaray'a gol atarak "gerçek Fenerbahçeli" olmak istediğini söyledi.

'GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYORUM'

İyi bir kamp çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen genç futbolcu, "Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma geleneğini daha önce duymamıştım ama tabi ki Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atmak isterim. Bu hoşuma giden bir hedef, gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM'

Sarı-lacivertli takıma şampiyonluk hedefiyle geldiğini vurgulayan Duran, "Şampiyonluk için buradayım. Çünkü benim için en önemlisi kupalar kazanmak. Evet profesyonel kariyerimin başındayım, henüz bir şampiyonluk yaşamadım ama umarım ilk şampiyonluğumu burada yaşarım ki zaten ben de bu hedef doğrultusunda buraya geldim" dedi.

'10 NUMARAYI BEN İSTEDİM'

Kolombiyalı golcü, 10 numaralı formayı ise kendisinin tercih ettiğini söyledi. Kariyeri boyunca 9 numaralı formayı giydiğini hatırlatan Duran, "Forma numaramda bir değişiklik yapmak istedim. Daha önce 9 numarayı giyiyordum ama bu sefer bir değişiklik yapmak istedim. 10 numara da müsaitti ve 10 numara müsait olduğu için bu numarayı seçmek istedim. Hangi numarayı giydiğimden bağımsız benim için önemli olan iyi bir performans sergileyip benden bekleneni yerine getirebilmek" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK İSTİYORUZ'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özlediğini söyleyen Jhon Duran, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özledim. Bizler de kulüp olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. O turnuvaya katılmak istiyoruz çünkü bana göre kulüpler bazındaki en önemli turnuva Şampiyonlar Ligi. Bizler de Şampiyonlar Ligi'nde olup, orada iyi bir imaj sergilemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

'BU KIYASLAMALARI SEVMİYORUM'

Duran, sosyal medyada Galatasaray'ın transfer etmesi planlanan Victor Osimhen ile kıyaslanmasına ilişkin de şunları söyledi:

"Bu tarz kıyaslamalar benim hoşuma gitmiyor. Sonuçta hepimizin farklı bir yolu var, farklı bir stili var. Ben de kendime göre özgün bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz kıyaslamaları sevmiyorum. Tabi kendisi çok iyi bir oyuncu, bu oyuna dair tutkuları olan bir oyuncu ama herkesin kalitesi herkesin özellikleri farklı. Ne o benden üstün ne de ben ondan üstünüm diyebilirim. İkimiz de kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan futbolcularız. Umarım karşılaştığımız maçlarda da taraftarlar açısından iyi bir şov olur ve herkes bundan keyif alır."

Kaynak: AA