Altınordu’nun Yıldızlarına Talip Yağıyor!

Altınordulu futbolcular Bahattin Karahan ve Hüseyin Bulut’a, Sivasspor’un yanı sıra Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969’un da talip olduğu öğrenildi.

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Altınordu’nun Yıldızlarına Talip Yağıyor!
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu’da altyapıdan yetişen Sami Satılmış ve Serhat Öztaşdelen’in transfer olmasının ardından şimdi de Bahattin Karahan ve Hüseyin Bulut’a talipler çıktı. Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor’un yanı sıra 2. Lig’de yer alan Kahramanmaraş İstiklalspor ile Mardin 1969’un, İzmir takımıyla temasa geçtiği ve oyuncuların durumunu sorduğu öğrenildi. Kırmızı-lacivertlilerin de bu duruma olumlu yaklaşarak kulüplerle iletişime geçtiği kaydedildi. Altınordu’nun istedikleri teklif gelmesi halinde iki oyuncunun transferine izin vermesi bekleniyor.

Altınordu formasıyla Hüseyin Bulut geçtiğimiz sezon 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, Bahattin Karahan ise 5 gol kaydetti.

Kaynak: İHA

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