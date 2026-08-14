Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği Maçı Kadrosu Açıklandı

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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında yarın akşam Gençlerbirliği’ne konuk olacak Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı. Fenerbahçe’nin açıkladığı listede yeni transfer Romelu Lukaku yer almıyor.

Kırmızı kart cezalısı Ederson ile sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Jayden Oosterwolde de Gençlerbirliği maçı kafilesine dahil edilmedi.

HANGİ İSİMLER KADRODA YOK?

Cengiz Ünder, Anthony Musaba, Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Çağlar Söyüncü, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Ognjn Mimovi ve Sidiki Cherif de kafilede bulunmayan diğer isimler oldu.

Kadro şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi