İbrahim Hacıosmanoğlu Duyurdu: Süper Lig'de Yabancı VAR Hakemi Dönemi! Galatasaray-Çorum FK Maçıyla Başlıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026/27 futbol sezonu için federasyonun internet sitesi üzerinden bir mesaj yayınladı. Hacıosmanoğlu, sezona dair iyi dileklerini paylaşırken Süper Lig'de uygulanacak yeni kararları açıkladı.

Hacıosmanoğlu yeni sezonla ilgili mesajında, “Yeni umutlar, yeni hedefler, yeni heyecanlar ve özlemle beklediğimiz 2026-2027 futbol sezonuna merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle milletimizin ortak sevinci, bizleri birleştiren ve en güçlü değerlerimizden biri olan futbolumuzda yeni sezonun, ülkemize ve futbol ailemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

FUTBOLUN PAYDAŞLARINA SORUMLULUK ÇAĞRISI

İbrahim Hacıosmanoğlu “Futbolumuzun en değerli markası Trendyol Süper Lig; sahadaki rekabetten yayıncılığa, sponsorluklardan maç günü gelirlerine, dijital etkileşimden oluşturduğu ekonomik değerlere kadar futbol ekosistemimizin itici gücünü oluşturmaktadır. Bu büyük organizasyon; kulüplerimize, futbolcularımıza, teknik kadrolarımıza ve futbol sektöründe emek veren binlerce insana katkılar sunmaktadır. Bizim hedefimiz de bu değeri her geçen gün daha da ileri taşımaktır. Bu anlayışla; rekabet kalitesini her geçen gün artıran, ekonomik sürdürülebilirliği güçlendiren, altyapı yatırımlarını teşvik eden ve Türk futbolunun küresel ölçekteki konumunu daha da yukarı taşıyan bir lig yapısını hep birlikte inşa etmeye kararlıyız. Kulüplerimizden futbolcularımıza, teknik ekiplerimizden hakemlerimize, yöneticilerimizden taraftarlarımıza kadar futbolun her paydaşının bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

YABANCI VAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de yeni sezonda yabancı VAR hakemlerini de kullanılacağını belirtti. Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Hakemlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla yeni sezonda VAR alanında da önemli bir adım atacağız. Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek, özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerimizin sahadaki yönetimlerine tam anlamıyla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla, UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Trendyol Süper Lig'de faydalanacağız. Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte, uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak; Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG KULLANILACAK YENİ TEKNOLOJİLER

Süper Lig'in yeni sezonunda çipli top ve gol çizgisi teknolojilerinin de kullanılacağını aktaran Hacısosmanoğlu, “Bunun için hakemlik sistemimizi, bugüne kadar kullandığımız teknolojileri daha da geliştirerek güçlendiriyoruz. Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde açıkladığımız üzere, Trendyol Süper Lig'de 'çipli top' olarak bilinen bağlantılı top teknolojisini ve gol çizgisi teknolojisini hayata geçirirken, halihazırda kullandığımız yarı otomatik ofsayt sistemini de Advanced VAR sistemiyle daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Tüm bu sistemlerle karar süreçlerini hızlandırmayı, gereksiz zaman kayıplarının önüne geçmeyi, hata payını en aza indirmeyi ve oyunun akıcılığını artırmayı hedefliyoruz. Böylece hem sahadaki kararların doğruluğunu hem de futbolseverlerin oyundan aldığı keyfi artırarak, futbolun mümkün olduğunca sahadaki mücadeleyle konuşulmasını sağlayacağız.” dedi.

'HAYIRLI BİR SEZON TEMENNİ EDİYORUM'

İbrahim Hacıosmanoğlu sözlerini “Birlik, beraberliğimiz ile etik değerler yeni sezonda da en büyük gücümüz olacaktır. Saha içinde ve dışında oyunun ruhuyla çelişen yaklaşımlara geçit vermeyerek birlikte atacağımız adımlarla futbolumuzun marka değerini daha da yukarılara taşıyacağız. 2026-2027 sezonu; Türk futbolunun birlikten güç aldığı, rekabetin kaliteyi yükselttiği ve yeni başarıların temellerinin atıldığı bir sezon olacaktır. Liglerimizde ve uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyor, futbolumuza emek veren ve değer katan futbol ailemizin tüm fertlerine sağlıklı, başarılı ve hayırlı bir sezon temenni ediyorum" ifadeleriyle tamamladı.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇINDA YABANCI VAR

Galatasaray-Çorum FK maç VAR hakemi olarak görevlendirilen Fedai San’ın Türk asıllı ve İsviçre Federasyonu'na bağlı bir hakem olduğu öğrenildi. Karşılaşmada AVAR koltuğunda Mehmet Salih Mazlum’un oturacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi