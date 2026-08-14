Andre Onana Trafik Kazası Geçirdi: Trabzonspor’dan Sağlık Durumu Açıklaması

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Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana’nın dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Kaza sonrası Onana’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kazanın ardından futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

'HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK'

TRT Spor’a konuşan Doğan, “Andre Onana, bu akşam bir trafik kazası geçirmiş. Herhangi bir sıkıntısı yok. Geçmiş olsun diyelim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Spor