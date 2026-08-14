Fenerbahçe Ayrılığı Açıkladı: Fred'in Geleceği Belli Oldu

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Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de kadro değişimi devam ediyor. Peş peşe yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı-lacivertli takımda ilk ayrılık da resmiyet kazandı. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı orta saha Fred ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmesini sona erdirdi. Oyuncuyla yapılan fesih işlemi Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirildi.

GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Brezilyalı orta saha oyuncusu, geçen sezon 45 maçta forma giyerek 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Fred, Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme maçları olan Górnik Zabrze ve Sturm Graz karşılaşmalarında da forma giydi.

Kaynak: Haber Merkezi