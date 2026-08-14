Fatih Tekke'den Muhammed Salah Kararı: Kasımpaşa Maçı Kadrosu Belli Oldu

Trabzonspor’un 2026/2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacağı karşılaşma öncesi Mohamed Salah’ın kadro durumu netleşti. Teknik Direktör Fatih Tekke, dünyada ses getiren yıldız transferi Salah’a maç kadrosunda yer verdi.

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Fatih Tekke'den Muhammed Salah Kararı: Kasımpaşa Maçı Kadrosu Belli Oldu
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de 2026/2027 sezonunun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

SALAH KARARINI VERDİ

Bordo-mavili takımın ses getiren transferi Mohamed Salah’ın sezonun ilk maçında kadroda yer alıp almayacağı merak edilirken, Teknik Direktör Fatih Tekke kararını verdi. Mohamed Salah, Trabzonspor’un Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

Karadeniz ekibinin kadrosu şu şekilde:

Fatih Tekke'den Muhammed Salah Kararı: Kasımpaşa Maçı Kadrosu Belli Oldu - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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