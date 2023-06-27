Menajerlerin 'Arda Güler' oyunu: Oyuncuya ve ailesine ne teklif edildi?

Sadece Fenerbahçe’nin değil, dünya futbolunun en büyük gelecek vaat eden yıldızı Arda Güler için, dünya çapındaki önemli menajerlerin sezon devam ederken oyuncuya ve ailesine oldukça çirkin bir teklif yaptığı öğrenildi.

Menajerlerin 'Arda Güler' oyunu: Oyuncuya ve ailesine ne teklif edildi?

1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi bulunan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler için bu süreyi tamamlamadan önce menajerler aileyle iletişime geçti.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, hem Arda'ya hem de aileye “Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın. Bu durumda 5 milyon euro’ya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz” teklifinde bulunuldu. Arda ve ailesi bu tekliflerle gelen menajerlerle görüşmeyi reddetti ve irtibatı kesti.

Haberde, son günlerde “Arda Güler’in ailesi komisyon istiyor” haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ve bu teklifleri yapan menajerlerin Avrupa basınına bu haberleri yaptırdığı ifade edildi.

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