Torreira'nın bonservisi belli oldu

İtalyan ekibinin hocası Sarri, Torreira transferinde ısrarcı. Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki ön liberoyu bırakmayı kesinlikle istemiyor.

Sarı-kırmızılılar, Lazio’dan resmi teklif gelmesi durumunda kapıyı 30 milyon eurodan açmayı planlıyor. Tatile çıkmadan önce Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede, tekliflere rağmen 1 yıl daha takımda kalmaya sıcak baktığını belirten Lucas Torreira’nın tavrı, bu transferde belirleyici olacak.

Kulübe 30 milyon euroya yakın bir teklif gelmesi durumunda, acil paraya ihtiyacı olan yönetimin bunu geri çevirmesinin mümkün görünmediği de gelen haberler arasında.