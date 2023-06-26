Fenerbahçe'den ayrıldı, Galatasaray'a imza attı

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan İsmet Akpınar resmen Galatasaray NEF'te. Sarı-Kırmızılılar, İsmet Akpınar'ı transfer ettiğini duyurdu.

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Fenerbahçe'den ayrıldı, Galatasaray'a imza attı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko'ya veda eden İsmet Akpınar, Galatasaray NEF'e transfer oldu.

Galatasaray NEF, İsmet Akpınar'ı 2 yıllığına transfer ettiğini resmen açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Galatasaray Nef, 2023/24 sezonu kadro yapılanması kapsamında ikinci transferini 191 cm boyundaki oyun kurucu İsmet Akpınar’ı kadrosuna dahil ederek gerçekleştirdi. Galatasaray Nef ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transferimiz İsmet Akpınar’a Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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