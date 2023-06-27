Icardi dünya devini elinin tersiyle itti: Yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu

Galatasaray'ın transferde öncelik verdiği isimlerden biri olan Icardi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi, Milan'a önerildi ancak Arjantinli forvet Milan’ı reddetti ve iddiaya göre çok radikal bir karara imza attı.

Son Güncelleme:
Icardi dünya devini elinin tersiyle itti: Yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu

Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcunun verdiği karar sosyal medyada gündem oldu.

MILAN'I REDDETTİ

İtalyan devi Milan'ın kendisine yaptığı teklifi reddeden Icardi kararını yetkililere bildirdi.

Icardi dünya devini elinin tersiyle itti: Yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu - Resim : 1

Icardi'nin bu teklifi reddetmesinin sebebinin Suudi Arabistan'dan aldığı yüksek maaşlı teklif olduğu tahmin ediliyor. Kararını henüz vermeyen Arjantinli yıldızın çok büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gideceği yazıldı.

Etiketler
Mauro Icardi
Son Güncelleme:
Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi
Fenerbahçe'den ayrıldı, Galatasaray'a imza attı Fenerbahçe'den ayrıldı, Galatasaray'a imza attı
Torreira'nın bonservisi belli oldu Torreira'nın bonservisi belli oldu
Biber dolması yaparken deneyin! Lezzetini katlayacak ve kuru olmayacak... Biber dolması yaparken deneyin! Lezzetini katlayacak ve kuru olmayacak...
ÇOK OKUNANLAR
Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı
Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı! Lüks otomobil ve villa detayı Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı!
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı: 'Tehlikeli' Ekonomist Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı
Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı
Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı Kısmetse Olur yarışmacısı ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı