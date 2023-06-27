Icardi dünya devini elinin tersiyle itti: Yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu
Galatasaray'ın transferde öncelik verdiği isimlerden biri olan Icardi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi, Milan'a önerildi ancak Arjantinli forvet Milan’ı reddetti ve iddiaya göre çok radikal bir karara imza attı.
Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcunun verdiği karar sosyal medyada gündem oldu.
MILAN'I REDDETTİ
İtalyan devi Milan'ın kendisine yaptığı teklifi reddeden Icardi kararını yetkililere bildirdi.
Icardi'nin bu teklifi reddetmesinin sebebinin Suudi Arabistan'dan aldığı yüksek maaşlı teklif olduğu tahmin ediliyor. Kararını henüz vermeyen Arjantinli yıldızın çok büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gideceği yazıldı.
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