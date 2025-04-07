Fenerbahçe'den Luiz Gustavo İçin Geçmiş Olsu Mesajı

Fenerbahçe, akciğer damarında pıhtı tespit edilen eski oyuncusu Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Luiz Gustavo İçin Geçmiş Olsu Mesajı

Fenerbahçe, eski futbolcusu Luiz Gustavo için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Brezilyalı oyuncunun akciğer damasında pıhtı tespit edilmişti.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Akciğer damarında pıhtı tespit edilen eski futbolcumuz Luiz Gustavo'ya 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Daha güçlü döneceğine inanıyoruz, 'Geçmiş olsun' Gustavo” denildi.

Luiz Gustavo, 2019-2022 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda çıktığı 97 maçta 5 gol kaydetti.


Kaynak: AA

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