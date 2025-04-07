Portekiz Ligi’ne Milliler Damga Vurdu! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Gecenin Yıldızları Oldu

Portekiz'de Benfica deplasmanda Porto ile mücadele etti. 5 golün atıldığı mücadelede kazanan 4-1'lik skorla kazanan Benfica oldu. Mücadelenin ilk ve son golünün asistleri milli futbolculardan geldi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Portekiz Ligi’ne Milliler Damga Vurdu! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Gecenin Yıldızları Oldu

Portekiz Süper Ligi’nin 28. haftasında Benfica, zorlu Porto deplasmanından tarihi bir galibiyetle ayrıldı. Estadio do Dragao’da oynanan karşılaşmada tam 5 gol atıldı ve sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan taraf Benfica oldu. Bu sonuçla birlikte Benfica, tam 82 yıl sonra Porto’ya deplasmanda 4 gol atmayı başardı.

Karşılaşmanın henüz 41. saniyesinde sahneye çıkan Vangelis Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu’nun asistinde Benfica’yı öne geçirdi. Erken golle moral bulan konuk ekip, 42. dakikada Pavlidis'in bir kez daha sahneye çıkmasıyla farkı ikiye çıkardı. Yunan golcü, 69. dakikada hat-trick yaparak skoru 3-0’a getirdi.

Portekiz Ligi’ne Milliler Damga Vurdu! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Gecenin Yıldızları Oldu - Resim : 1

SON SÖZÜ OTAMENDİ SÖYLEDİ

Porto, 81. dakikada Samu Aghehowa ile skoru 3-1’e getirerek umutlandı. Ancak uzatma dakikalarında Nicolas Otamendi’nin golüyle Benfica farkı yeniden üçe çıkardı. Bu golün asistini Orkun Kökçü yaptı.

MİLLİ FUTBOLCULAR MAÇA DAMGA VURDU

Benfica’da Orkun Kökçü maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kerem Aktürkoğlu da maça ilk 11’de çıkarken, 89. dakikada oyundan alındı. Bu galibiyetle Benfica ligde üst üste 9. galibiyetini elde etti. Porto ise son dört maçta ikinci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kerem Aktürkoğlu Benfica Orkun Kökçü
Son Güncelleme:
Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Spikeri Ali Ferahbot'a Ölüm Tehdidi: Sosyal Medyadan Duyurdu Maç Spikerine Ölüm Tehdidi
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu: İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
TRT'nin Teşkilat Dizisinde Flaş Ayrılık! Aybüke Pusat'tan Sonra Bir Oyuncu Daha Diziye Veda Etti Aybüke Pusat'tan Sonra Teşkilat'ta Bir Ayrılık Daha
Avukatı Duyurdu! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme
Dilek İmamoğlu Siyasete Girecek mi? Çok Net Konuştu: 'Bizim Evin Siyasetçisi...' Dilek İmamoğlu Siyasete Girecek mi? Çok Net Konuştu: 'Bizim Evin Siyasetçisi...'