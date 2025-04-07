Portekiz Ligi’ne Milliler Damga Vurdu! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Gecenin Yıldızları Oldu

Portekiz Süper Ligi’nin 28. haftasında Benfica, zorlu Porto deplasmanından tarihi bir galibiyetle ayrıldı. Estadio do Dragao’da oynanan karşılaşmada tam 5 gol atıldı ve sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan taraf Benfica oldu. Bu sonuçla birlikte Benfica, tam 82 yıl sonra Porto’ya deplasmanda 4 gol atmayı başardı.

Karşılaşmanın henüz 41. saniyesinde sahneye çıkan Vangelis Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu’nun asistinde Benfica’yı öne geçirdi. Erken golle moral bulan konuk ekip, 42. dakikada Pavlidis'in bir kez daha sahneye çıkmasıyla farkı ikiye çıkardı. Yunan golcü, 69. dakikada hat-trick yaparak skoru 3-0’a getirdi.

SON SÖZÜ OTAMENDİ SÖYLEDİ

Porto, 81. dakikada Samu Aghehowa ile skoru 3-1’e getirerek umutlandı. Ancak uzatma dakikalarında Nicolas Otamendi’nin golüyle Benfica farkı yeniden üçe çıkardı. Bu golün asistini Orkun Kökçü yaptı.

MİLLİ FUTBOLCULAR MAÇA DAMGA VURDU

Benfica’da Orkun Kökçü maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kerem Aktürkoğlu da maça ilk 11’de çıkarken, 89. dakikada oyundan alındı. Bu galibiyetle Benfica ligde üst üste 9. galibiyetini elde etti. Porto ise son dört maçta ikinci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Haber Merkezi