Cezalı Başkan Maçı İzlemek İçin Vinç Tuttu
Uşakspor ile Muğlaspor arasında oynanan karşılaşma ilginç bir olaya sahne oldu. Uşakspor başkanı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle karşılaşmayı vinçten izlemek zorunda kaldı.
Futbol 3. Lig 2. Grup’ta play-off potasındaki mücadelesini sürdüren Uşakspor, Muğlaspor ile karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten karşılaşmanın ardından Uşakspor, yenilmezlik serişimi 10 maça çıkardı. Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz, hakkındaki hak mahrumiyeti cezası nedeniyle karşılaşmayı vinçten izledi.
Uşak 1 Eylül Stadı'nda tribünlerin dolu olduğu karşılaşmayı Doğukan Kurnaz stat dışından vinç üzerinden takip etti.
Kaynak: DHA