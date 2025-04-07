Havaya Ateş Edenleri Uyardığı İçin Öldürülmüştü: Korkunç Cinayette Yeni Gelişme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde havaya ateş eden grubu uyaran 32 yaşındaki Ahmet Durak’ın, çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetin faili olduğu belirlenen E.M. adlı şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Havaya Ateş Edenleri Uyardığı İçin Öldürülmüştü: Korkunç Cinayette Yeni Gelişme

Cinayet, 2 Nisan saat 00.10 sularında, Nusaybin’in Dörtyol mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan havaya rastgele ateş açıldığını gören Ahmet Durak, grubu uyarmak istedi. Bu sırada çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Durak, gruptan bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Olayda çevreden geçen R.H. adlı kişi de bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Durak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu iyi olan R.H.’nin ise tedavisine devam ediliyor.

BABA OLACAKTI

Ahmet Durak’ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Genç adamın ölümü, hem ailesini hem de çevresini yasa boğdu.

Cinayet anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalabalık bir grubun olduğu, içlerinden bir kişinin elinde tabanca taşıdığı ve ardından ateş açıldığı görüldü. O esnada polis ekiplerinin olay yerine geldiği, R.H.’nin de sekerek kaldırıma doğru yürüdüğü anlar görüntülere yansıdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olay yerindeki deliller ve kamera kayıtları sayesinde şüphelinin E.M. olduğunu belirledi. Şüpheli, ilçedeki adresine düzenlenen operasyonla, Özel Harekât polislerinin desteğiyle yakalandı.

E.M.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma da çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

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