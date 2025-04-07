Bakan Güler, İtalyan Mevkidaşı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Ankara'da bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmi ziyaretler kapsamında gelen İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto ile bir araya geldi.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Bakan Güler’in resmi davetlisi olarak Ankara’ya gele İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştüğü kaydedildi.
Bakan Güler, İtalyan konuğunu askeri törenler karşıladı.
Kaynak: DHA