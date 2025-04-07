'Saraçhane' Tutukluları İçin Verilen Dilekçeler 'İdari İzin'e Takıldı! Eğitim Hayatları Bitebilir

Saraçhane eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklanan öğrencilerin sınavları başladı. Avukatların 18 Nisan'da görülecek duruşma öncesi öğrencilerin sınavlarına girebilmesi için verdikleri tahliye dilekçeleri 2 kez reddedildi. Verilen 3’üncü dilekçe bugün ağır ceza hakimliğine gönderildi. Bitirme sınavlarına girmesi gereken bazı öğrenciler cezaevinde olduğu için okuldan atılma tehdidiyle karşı karşıya.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
Son Güncelleme:
'Saraçhane' Tutukluları İçin Verilen Dilekçeler 'İdari İzin'e Takıldı! Eğitim Hayatları Bitebilir

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine yerleştirilen gençlerin okudukları üniversitelerde sınav takvimleri başladı. Onlarca öğrencinin girmesi gereken vizeler ve bitirme sınavları 18 Nisan'da görülecek ilk duruşmadan önce başladığı için mağduriyetler oluşuyor.

Avukatlar birçok gencin sınavlara girebilmesi için tahliye dilekçeleri sunsa da henüz sonuç alınabilmiş değil. Öğrencilerin sınavlara girebilmesi için verilen tahliye dilekçesi 62. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 defa reddedildi. Verilen 3'üncü dilekçe ise değerlendirilmek üzere ağır ceza hakimliğine gönderildi.

OKULDAN ATILMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYALAR

Öğrencilerin avukatları sınava girmesi gereken onlarca genç olduğunu ancak tutukluluk nedeniyle hak kayıpları yaşanabileceğini belirtti. Gençlerin arasında bazılarının bitirme sınavlarına gireceğini vurgulayan avukatlar bu sınavlara girilemediği takdirde eğitim hayatları bitebilecek gençler olduğunu; bazı öğrencilerin girecekleri sınavların okuldan atılmamak için son şansları olduğunu vurguladı.

Avukatlar "Okulda 7 yılı geride bıraktığı için atılma tehdidiyle karşı karşıya kalan öğrenciler var. Bu öğrencilerin okulda kalabilmek için girmesi gereken sınavlar mevcut. Bu sınavları kaçırırlarsa yıllarca verdikleri emek boşa gidecek ve eğitim hayatları sonlanacak" dedi.

DİLEKÇELER 'İDARİ İZİN'E TAKILDI

Ayrıca ev hapsi verilen gençlerin de sınavlarına giremediğini belirten avukatlar bu gençlerle ilgili verilen dilekçelerin idari izin gerekçesiyle işleme alınmadığını aktardı.

CEZAEVİNDEKİ GENÇLERE SIRA ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Öte yandan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, cezaevinde tutuklu bulunan arkadaşlarına destek vermek için vizeleri boykot etti. Öğrenciler, sıralara "Bu alan anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan öğrencilere ayrılmıştır" yazılı kağıtlar yapıştırarak akademik boykot kapsamında sınavlara girmedi.

'Saraçhane' Tutukluları İçin Verilen Dilekçeler 'İdari İzin'e Takıldı! Eğitim Hayatları Bitebilir - Resim : 1

Öğrenciler, Fen Fakültesi'nde sıralara yapıştırılan kağıtların güvenlikler tarafından sürekli söküldüğünü belirtti. Öğrenciler sökülen kağıtların yerine yenilerini yapıştırmaya devam ediyor.

Etiketler
Saraçhane Yıldız Teknik Üniversitesi Boykot
Son Güncelleme:
Siyasette 'Cunta' Krizi! Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Tepki Siyasette 'Cunta' Krizi! Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Tepki
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Ankara'da Korkutan Doğalgaz Patlaması Ankara'da Korkutan Doğalgaz Patlaması
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu, Kılıçdaroğlu'nun Ekibi Tasfiye Edildi... İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme
TRT'nin Teşkilat Dizisinde Flaş Ayrılık! Aybüke Pusat'tan Sonra Bir Oyuncu Daha Diziye Veda Etti Aybüke Pusat'tan Sonra Teşkilat'ta Bir Ayrılık Daha
Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş... Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı