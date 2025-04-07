'Saraçhane' Tutukluları İçin Verilen Dilekçeler 'İdari İzin'e Takıldı! Eğitim Hayatları Bitebilir

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine yerleştirilen gençlerin okudukları üniversitelerde sınav takvimleri başladı. Onlarca öğrencinin girmesi gereken vizeler ve bitirme sınavları 18 Nisan'da görülecek ilk duruşmadan önce başladığı için mağduriyetler oluşuyor.

Avukatlar birçok gencin sınavlara girebilmesi için tahliye dilekçeleri sunsa da henüz sonuç alınabilmiş değil. Öğrencilerin sınavlara girebilmesi için verilen tahliye dilekçesi 62. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 defa reddedildi. Verilen 3'üncü dilekçe ise değerlendirilmek üzere ağır ceza hakimliğine gönderildi.

OKULDAN ATILMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYALAR

Öğrencilerin avukatları sınava girmesi gereken onlarca genç olduğunu ancak tutukluluk nedeniyle hak kayıpları yaşanabileceğini belirtti. Gençlerin arasında bazılarının bitirme sınavlarına gireceğini vurgulayan avukatlar bu sınavlara girilemediği takdirde eğitim hayatları bitebilecek gençler olduğunu; bazı öğrencilerin girecekleri sınavların okuldan atılmamak için son şansları olduğunu vurguladı.

Avukatlar "Okulda 7 yılı geride bıraktığı için atılma tehdidiyle karşı karşıya kalan öğrenciler var. Bu öğrencilerin okulda kalabilmek için girmesi gereken sınavlar mevcut. Bu sınavları kaçırırlarsa yıllarca verdikleri emek boşa gidecek ve eğitim hayatları sonlanacak" dedi.

DİLEKÇELER 'İDARİ İZİN'E TAKILDI

Ayrıca ev hapsi verilen gençlerin de sınavlarına giremediğini belirten avukatlar bu gençlerle ilgili verilen dilekçelerin idari izin gerekçesiyle işleme alınmadığını aktardı.

CEZAEVİNDEKİ GENÇLERE SIRA ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Öte yandan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, cezaevinde tutuklu bulunan arkadaşlarına destek vermek için vizeleri boykot etti. Öğrenciler, sıralara "Bu alan anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan öğrencilere ayrılmıştır" yazılı kağıtlar yapıştırarak akademik boykot kapsamında sınavlara girmedi.

Öğrenciler, Fen Fakültesi'nde sıralara yapıştırılan kağıtların güvenlikler tarafından sürekli söküldüğünü belirtti. Öğrenciler sökülen kağıtların yerine yenilerini yapıştırmaya devam ediyor.