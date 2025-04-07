İran'dan Yeni 'ABD ile Müzakere' Açıklaması

İran cephesinden ABD ile müzakere girişimlerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği şekilde doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini bildirdi.

Tahran’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bekayi, önerdikleri dolaylı müzakere formatı için Washington'ın kararını beklediklerini duyurdu.

ABD ile olası müzakerelere ilişkin konuşan Bekayi, “İran'ın yanıt mektubu ABD'ye iletildi. ABD'nin bu konudaki kararını bekliyoruz. Diğer tarafların dolaylı müzakereleri ilerletmedeki katılımlarının sicili açıktır. Böyle bir süreç şekillenirse, Umman bu görev için başlıca aday olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA