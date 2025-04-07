Otobüste Çıkan Yangını Üfleyerek Söndürmeye Çalıştı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde yaşanan ilginç olayda, bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangına yolcular büyük panik içinde müdahale etti. Bir yolcu, alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden şoför hemen aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

YOLCU ÜFLEYEREK MÜDAHALE ETTİ

Tahliye sırasında panik yaşanırken, yolculardan biri alevlere üfleyerek müdahale etmeye çalıştı. Bu ilginç anlar cep telefonuyla kaydedildi. Ardından yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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