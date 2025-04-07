Otobüste Çıkan Yangını Üfleyerek Söndürmeye Çalıştı

Olay, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden şoför hemen aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

YOLCU ÜFLEYEREK MÜDAHALE ETTİ

Tahliye sırasında panik yaşanırken, yolculardan biri alevlere üfleyerek müdahale etmeye çalıştı. Bu ilginç anlar cep telefonuyla kaydedildi. Ardından yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA