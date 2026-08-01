Fenerbahçe'den Leao İçin Yeni Hamle

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Rafael Leao için ikinci resmi teklifini sunmaya hazırlandığını öne sürdü. Habere göre taraflar bonservis konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den Leao İçin Yeni Hamle
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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Rafael Leao transferinde yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi. İtalyan basını, sarı-lacivertli kulübün Milan'a kısa süre içinde ikinci resmi teklifini sunmaya hazırlandığını yazdı.

Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Portekizli yıldızı kadrosuna katma hedefinden vazgeçmedi ve transfer görüşmelerini sürdürüyor.

MİLAN NE İSTİYOR?

Haberde, tarafların anlaşma zemini bulabilmek için temaslarını devam ettirdiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin ilk teklifinin 40 milyon euro artı bonuslar olduğu, Milan'ın ise oyuncu için en az 60 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü.

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcunun yıllık maaş beklentisinin de 10 milyon euronun üzerinde olduğu ifade edildi. Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Rafael Leao, geçen sezon İtalya ekibiyle çıktığı 31 maçta 10 gol, 3 asist üreterek takımının önemli isimlerinden biri oldu.

Kaynak: NTV Spor

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