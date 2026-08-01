FIFA'da Kriz Büyüyor, UEFA'dan Infantino'ya Kritik Uyarı

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FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA arasındaki gerilimin, "FIFA Forward Enterprise" projesinin iptal edilmesinin ardından yeni bir boyuta ulaştığı öne sürüldü.

55 ÜLKE OY KULLANACAK

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre UEFA, Infantino'ya görevinden ayrılması ya da FIFA bünyesinde yapılacak bir güven oylamasıyla karşı karşıya kalması gerektiği mesajını verdi. Haberde, UEFA çatısı altındaki 55 ulusal futbol federasyonunun tamamının, Infantino'nun istifa etmemesi durumunda görevde kalmasına karşı oy kullanmaya hazırlandığı ifade edildi.

'TAMAMEN DESTEKLİYORUZ'

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA'nın yönetim anlayışı ile liderlik yapısının kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanarak, "UEFA'nın tutumunu tamamen destekliyoruz. Dünya futbolunun şeffaf biçimde yönetilmesini, 211 ulusal federasyonun çıkarlarının korunmasını ve oyunun uzun vadeli geleceğinin tüm kararların merkezinde yer almasını sağlayacak güçlü bir yönetim incelemesinin zamanı gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: The Telegraph