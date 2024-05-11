Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çok sert tepki! 'Acınası tutum'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’yi ve Beşiktaş’ı hedef alarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeye rakiplerinin destek olmadığını öne sürdü.

Konuya ilişkin Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Dursun Özbek'e çok sert yanıt verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Dursun Özbek’in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı, 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik.

'ACINASI TUTUM'

Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz. Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu, Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz. Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."