Futbol camiasının acı kaybı: Efsane kaptan yaşamını yitirdi!

Balıkesirspor'da kaptanlık ve teknik direktör olarak da görev alan Can Cangök (60), yaşamını yitirdi. Cangök'ün vefatının ardından Balıkesirspor'un resmi resmi sitesinden taziye mesajı yayımlandı.

Futbol camiasının acı kaybı: Efsane kaptan yaşamını yitirdi!

Uzun yıllar futbolcu olarak formasını giydiği Balıkesirspor'da teknik direktör olarak da görev yapan Can Cangök (60), geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.

Balıkesirspor'un eski kaptanlarından, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Can Cangök’ün cenazesi, ikindi vakti Zağnospaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

"TARİFSİZ ACISINI YAŞIYORUZ"

Balıkesirspor'un resmi resmi sitesinden Can Cangök için yayımlanan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

Futbol camiasının acı kaybı: Efsane kaptan yaşamını yitirdi! - Resim : 1
Can Cangök

"Balıkesirspor’umuzun eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Can Cangök’ü kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Kırmızı-beyazlı kulübümüzün efsaneleri arasına adını çoktan yazdıran merhum Cangök’e Allah’tan rahmet, akrabaları, yakınları, sevenleri ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

CAN CANGÖK KİMDİR?

1960 doğumlu Can Cangök futbola Balıkesirspor'da başladı ve burada uzun yıllar forma giydi. 1992 yılında futbolu bırakan Cangök, kariyerinde Balıkesirspor dışında Rizespor'da da oynadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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