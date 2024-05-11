Alanyaspor deplasmanı öncesi Beşiktaş'ta şoke eden gelişme!

Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta 3 oyuncudan kötü haber geldi.

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Alanyaspor deplasmanı öncesi Beşiktaş'ta şoke eden gelişme!

Beşiktaş Kulübü; Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain'in Trendyol Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak 36. hafta maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, bel ağrısı şikayeti bulunan Amartey’de akut lomber disk patolojisi, alt karın bölgesinde ağrısı olan Aboubakar'da ise atletik pubalji saptandığı belirtildi.

Chamberlain'in ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği vurgulandı.

Söz konusu futbolcuların tedavisine başlandığı ve Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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