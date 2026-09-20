Fenerbahçe'den beIN SPORTS'a Okan Buruk Resti: 'İlişkilerimizi Askıya Alırız'

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Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ifadelerini yayınlayan beIN SPORTS'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna Açıklama

Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik.

Fenerbahçe’nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?

'TALEBİMİZ AYRICALIK DEĞİL EŞİT YAYINCILIK'

Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır.

Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz.

İLİŞKİLERİ ASKIYA ALMA RESTİ

Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Kaynak: Haber Merkezi