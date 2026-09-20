Boyun Kütletme İşleminin Ardından Fenalaşarak Hayatını Kaybetmişti! Berat Topay'ın Kritik Otopsi Raporu Ortaya Çıktı

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Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15-20 gündür boyun ağrısı bulunan Berat Topay, kardeşi Sinan Topay ile daha önce de çok kez gittikleri Şenol Karataş’ın yanına uğradı.

BOYUN KÜTLETME SONRASI BİLİNCİNİ KAYBETTİ, KALBİ DURDU

İddiaya göre masaj yapan Şenol Karataş, Topay'ın boynundan tutarak çekti. Hastane kayıtlarına göre işlemden birkaç dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Topay’ın rengi soldu, konuşması peltekleşti ve yaklaşık 10 dakika içinde bilincini kaybetti. Ambulansla hastaneye götürülürken Topay’ın duran kalbi, yaklaşık 6 dakika süren müdahalenin ardından yeniden çalıştı. Topay müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Şenol Karataş, 22 Mayıs’ta tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Şenol Karataş hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve 'Konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verdi. Aynı gün Topay’a yapılan MR incelemesinde beynin bazı bölgelerinde kanlanmanın bozulmasına bağlı yeni hasarlar görüldü.

TOPAY HAYATINI KAYBEDİNCE TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Yoğun bakımda tedavisi süren Berat Topay, 3 Haziran çarşamba günü hayatını kaybetti. Topay’a aynı gün saat 10.10’da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde otopsi yapıldı. Topay’ın hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alınan Şenol Karataş ise, 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Tababet ve şuabatı sanatlarının Tarzı icrasına dair kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı.

'MASÖRLÜK BELGEM VAR, SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'

Şenol Karataş'ın mahkemedeki ifadesinde, "Berat’ı 6-7 yıldır tanıyorum. Şoförlük yapmaktadır, bu nedenle ara ara yanıma masaj yaptırmaya gelir. Olay günü de Sinan Topay ile birlikte geldiler. Ben Berat’a masaj yapmaya başladım. Bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Koltuğa oturttuk. Ambulansı aradık, hastaneye götürdük. Hastanede bekledim. Daha sonra hastane polisiyle birlikte karakola ifade vermeye gittim. Benim masörlük belgem vardır, bunu da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

'DAHA ÖNCE HACAMAT DA YAPTIM'

Tutuklama kararında, Şenol Karataş’ın daha önce verdiği ifadede ise, olay günü Berat Topay’a yalnızca masaj yaptığını, daha önce Topay’a hacamat yaptığını ve talep eden kişilere hacamat uyguladığını söylediği belirtildi.

608 SAATLİK MASÖRLÜK EĞİTİMİ ALMIŞ

Soruşturma dosyasında yer alan belgeye göre Şenol Karataş, 16 Mart-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında üçüncü seviye Masör ve Masöz Programı’na katıldı. Eğitimin 304 saati teorik, 304 saati uygulamalı olmak üzere toplam 608 saat sürdüğü belirtildi. Sınavdan 95 puan alan Şenol Karataş’ın belgesinin 23 Aralık 2015'te düzenlendiği öğrenildi.

ADLİ TIPTA YAPILAN OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Berat Topay’a yapılan otopsiye ilişkin rapor ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 24 Temmuz tarihli raporda, boyun omurlarının sağlam olduğu belirtildi. Raporda dil kemiği ve boyundaki kıkırdak yapıların da sağlam olduğu kaydedildi. Boyundan beyne kan taşıyan ana damarların sağlam olduğu, hastanede yapılan tetkiklerde damarlarda yırtılma, ayrışma ya da tıkanıklık saptanmadığı belirtildi.

'KUPA ÇEKME İZLERİ' NOTU DÜŞÜLDÜ

Raporda ayrıca, Topay'ın ilk hastane muayenesinde sol şah damarı bölgesinden omzuna doğru uzanan yaygın morluk bulunduğu, kayıtlara 'Kupa çekme izleri' notunun düşüldüğüne dair bilgi de yer aldı.

OMURİLİK VE BEYİNDE KANAMA; GÖĞÜS KEMİĞİ VE KABURGADA KIRIK

Otopsi kapsamında yapılan incelemelerde omurilik dokusunda kanama alanları, kanama bölgelerinin çevresinde sinir liflerinde hasar ve dokuların oksijensiz kalmasına bağlı değişiklikler tespit edildi. Raporda ayrıca beyin dokusunda da kanama, bazı damarlarda pıhtılar ve oksijensiz kalmaya bağlı değişiklikler bulunduğu, beyin sapında ise yaygın kanama alanlarının görüldüğü belirtildi. Raporda ayrıca göğüs kemiği ile sağ 4’üncü kaburgada kırık bulunduğu belirtildi. Kalp damarlarından birinde yüzde 50-60 oranında daralmaya neden olan kireçlenmiş plak, kalp kasında oksijensiz kalmayla uyumlu değişiklikler, akciğerde enfeksiyon ve böbrekte akut hasara ilişkin bulgular da raporda yer aldı. Yapılan toksikolojik incelemede kanda düşük miktarda alkol tespit edilirken metanole rastlanmadı. Topay'ın kanında uyuşturucu veya uyarıcı madde saptanmadığı, tedavi sürecinde kullanılan bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ İÇİN BİRİNCİ İHTİSAS KURULU’NDAN GÖRÜŞ İSTENDİ

Otopsi raporunda Topay’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastanelerde düzenlenen tüm tıbbi belgeler, laboratuvar sonuçları, servis kayıtları, radyolojik görüntüler, tanık ifadeleri ve soruşturma dosyasının Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu’na gönderilerek görüş alınmasının uygun olduğu belirtildi.

'HACAMAT YAPTIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR'

Şenol Karataş’ın avukatı Ensar Ayata, "Öncelikle müvekkilim Şenol Karataş’ın olay sırasında rahmetli Berat Topay’a hacamat yaptığı yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Dosyada bulunan Adli Tıp incelemeleri ve otopsi raporlarında da böyle bir işlem yapıldığına ilişkin herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. Vücutta hacamata ilişkin kesi veya benzeri bir ize de rastlanmamıştır.

'BOYNUNU KÜTLETTİĞİ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Bazı haberlerde rahmetlinin boynunun kütletildiği ve ölümün bunun sonucunda meydana geldiği şeklindeki iddialar yer almaktadır. Bu iddialar da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Burada önemli bir hususu belirtmek gerekirse müvekkilim bir kiropraktik (omurga ve kas-iskelet sistemine elle müdahale edilmesini sağlayan bir alternatif tıp yöntemi) uzmanı değildir. Kendisi belgeleri ve mesleki yeterliliği bulunan bir masördür. Ayrıca boyun kütletme sonucunda meydana gelebilecek ciddi bir travmadan söz edebilmemiz için bunun tıbbi bulgularla desteklenmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'AİLE MÜVEKKİLİMDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI'

Avukat Ayata, "Dosyada bulunan otopsi bulgularında ise rahmetlinin iskelet sisteminde bu yönde herhangi bir kırık veya bozukluk tespit edilememiştir. Diğer bir önemli konu ise müvekkilim ve rahmetlinin ailesi arasındaki ilişki hakkındadır. Müvekkilim ve rahmetlinin ailesi birbirini uzun yıllardır tanıyan iki ailedir. Aile, olayın gerçekleşme şekli ve dosyadaki mevcut durum nedeniyle müvekkilimden şikayetçi olmamıştır. Olay sonrasında müvekkilim rahmetlinin hastaneye götürülmesi sürecinde yanında bulunmuş, hastanede tedavisinin yapılmasını beklemiş ve sonrasında kendisi hastane polisine giderek olay hakkında bilgi vererek ifade vermek üzere karakola geçmiştir" ifadelerini kullandı.

'İYİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ ANDA İŞLEM SONA ERDİRİLMİŞTİR'

Ayata, "Rahmetli Berat Topay müvekkilimin yanına geldiğinde yaklaşık 1 haftadır kendisini çok yorgun hissettiğini ifade etmiştir. Bunun üzerine masaj işlemine başlanmıştır; ancak rahmetli kendisini iyi hissetmediğini söylediği anda işlem sona erdirilmiştir. Rahmetli Berat Topay’ın kendisini kötü hissetmesi üzerine müvekkilim ve rahmetlinin kardeşi beraber ambulansı çağırmışlardır. Rahmetli Berat Topay hastaneye götürülürken ambulans içerisinde de kalp masajı uygulanmıştır. Hastaneye ulaştığında ise hala hayattaydı ve tedavi altına alındı. Yaklaşık 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra maalesef hayatını kaybetmiştir.

'RAHMETLİNİN ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARI BULUNUYORDU'

Burada özellikle altını çizmek istediğimiz nokta, olayın masaj sırasında ölüm şeklinde basitleştirilerek aktarılmasının dosyanın gerçek seyriyle uyuşmamasıdır. Dosyada bulunan Adli Tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde rahmetlinin daha önceden mevcut olan çeşitli sağlık sorunlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca mevcut tıbbi bulgularda masaj işleminden kaynaklandığını gösteren bir damar sıkışıklığı, iskelet sistemi bozukluğu yahut kırık tespit edilememiştir. Hacamat yapıldığına ilişkin herhangi bir kesi izi de mevcut değildir" dedi.

'DELİLLERİN TAMAMININ DEĞERLENDİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Ayata, "Elbette nihai değerlendirmeyi yapacak olan makamlar adli mercilerdir. Biz de bir hukukçu olarak bu dosyadaki delillerin tamamının değerlendirilmesini ve kararın bu deliller üzerinden verilmesini bekliyoruz. Şu anda dosyadaki delillerin tamamlanması aşamasındayız. Eksikliklerin giderilmesinin ardından Adli Tıp Kurumu’ndan alınacak görüşle birlikte dosyanın esası yönünden nihayete ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA