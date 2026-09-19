Thomas Reis, Derbi Zaferinin Şifresini Verdi

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray karşısındaki 4-0’lık galibiyetin şifresini verdi: "Oyuncularla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık."

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Thomas Reis, Derbi Zaferinin Şifresini Verdi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo mavililerin yeni teknik direktörü Thomas Reis beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Reis'in açıklaması şöyle:

"Öncelikle benim için çok özel ve çok güzel bir hafta oldu. İki galibiyet aldığımı söyleyebilirim, pazartesi günü eski takımımla ve bugün. Benim adıma özel ve güzel bir hafta oldu. Takımla gurur duyuyorum, çok iyi performans gösterdik. Çok mutluyuz.

'BİRLİKTE HAZIRLADIK'

Maç öncesinde de söylemiştim, çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim ve hazırlanmak için kısa zaman vardı. Oyuncularla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var demiştim maç öncesi de. Orta sahada Fabinho, Salah... Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.

Durum aslında çok kolay değil. Milli takıma gidecek çok fazla oyuncularımız var, süre alacaklarını da düşünüyorum. Milli arada taktiksel olarak çalışacağız, fiziksel olarak da çalışacağız. Bugün 60-70. dakikadan sonra çok yorgun olan oyuncular vardı. Bunun üzerine de çalışacağız.

SALAH'A ÖVGÜ

Öncelikle Salah'ın kalitesini ve neler yapabileceğini biliyoruz. Top onda olduğunda ne kadar tehlikeler yaratabileceğini biliyoruz ama bugün bütün takım inanılmaz mücadele verdi. Ona o alanları yaratabilmek için inanılmaz mücadele ettiler. Buradaki inanılmaz bir atmosferdi. Atmosferi biliyordum. Samsunspor'un hocasıyken bana karşıydı atmosfer. Harika bir atmosfer vardı bugün. Umarım böyle devam edeceğiz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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