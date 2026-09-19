Derbide Gol Yağmuru: Galatasaray'da Trabzon'da Şok

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında Galatasaray’ı Papara Park’ta 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin gecesine Muhammed Salah damga vururken, Mısırlı yıldız hat-trick yaparak Galatasaray savunmasını dağıttı.

Galatasaray maça topa sahip olarak başladı ancak henüz 4. dakikada kalesinde beklenmedik bir gol gördü. Sol kanattan kullanılan taç atışının ardından topu kendi yarı alanında kapan Salah, savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahasına kadar ilerleyen yıldız futbolcu, Uğurcan Çakır’ı geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

Trabzonspor geçişlerde bulduğu boşlukları değerlendirmeye başladı. 39. dakikada Salah’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Saviolo, yerden düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

SALAH YİNE SAHNEDE

İlk yarının son bölümünde Galatasaray’ın savunma hataları belirleyici oldu. 44. dakikada Dju’nun Sanchez’den kaptığı top Salah’a ulaştı. Mısırlı oyuncu ceza sahasında yaptığı soğukkanlı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Trabzonspor soyunma odasına 3-0 önde girdi.

Bordo-mavililer, rakibinin risk almasıyla oluşan boşlukları değerlendirmeye devam etti. Salah, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve hat-trick yaparak skoru 4-0’a taşıdı.

2 KIRMIZI KART

86. dakikada VAR incelemesinin ardından Lesley Ugochukwu kırmızı kart gördü. Teknik direktör Okan Buruk da karşılaşmanın ilerleyen bölümünde kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.

Yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk lig maçında etkileyici bir galibiyet alan Trabzonspor puanını 10’a yükseltti. Galatasaray ise sezonun ilk yenilgisini alarak 13 puanda kaldı. Milli aranın ardından Galatasaray sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Trabzonspor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.